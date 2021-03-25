البحسني ينعي العلامة القاضي عبدالقادر بن محمد العماري عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، العلامة القاضي عبدالقادر بن محمد العماري، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي وافاه الأجل اليوم، بعد حياة حافلة بالخير والعطاء في مجال القضاء والعلم الشرعي.



وأعرب المحافظ البحسني، عن عظيم الأسى وخسارة الأمة الاسلامية برحيل أحد علمائها الذين خدموا الأمة في مجال القضاء والعلم الشرعي، وتأليف الكتب الفقهية، واسهامه البارز في خدمة القضاء في حضرموت، ومشاركاته الفاعلة في المجامع الفقهية، وعضويته في هيئة الرقابة الشرعية في بعض المصارف الإسلامية، ودوره البارز في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد المظالم والوقوف أمام الظالم وفعل الخير، والقيام بأمر تجديد بناء مسجد الجامع الكبير بالشحر.

وتقدم المحافظ بأصدق التعازي وعظيم المواساة، لأبنائه " الدكتور راشد، ومحمد، وعبدالله ، والمهندس أحمد ،

والمهندس خالد، وأبناء أخيه المهندس جمال والمهندس خالد ونبيل علي العماري"، وأسرتهم كافة، سائلا المولى تعالى أن يتقبله في واسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. وأن يربط على قلوب أهله وذويه وطلابه، ويلهمهم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.