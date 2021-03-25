مناقشة تنفيذ حملة توعوية للوقاية من كورونا في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي في محافظة أبين مهدي الحامد، اليوم، مع مدير عام مكتب وزارة الإعلام في أبين الدكتور ياسر باعزب، الخطة الإعلامية التوعوية الشاملة للوقاية من فيروس كورونا المرحلة الثانية والتي تشمل برامج وأنشطة توعوية مختلفة، وذلك بالتنسيق والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة على مستوى مديريات أبين.



وأكد الحامد، أهمية التوعية الإعلامية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره وخلق وعي مجتمعي للوقوف وبحزم لتفادي مخاطر الوباء الذي أصبح خطر يهدد العالم بأسره .. مثنيا على دور مكتب إعلام أبين وفروعه في المديريات بالتوعية من مخاطر فيروس كورونا في العام المنصرم 2020م.

وأكد سعي قيادة محافظة أبين لتذليل كافة الصعاب التي تواجه عمل مكتب الإعلام لتنفيذ الخطة التوعوية بما يسهم وبشكل فاعل في إيجاد ثقافة ووعي لدى المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه استعرض مدير عام مكتب إعلام أبين، ممثل أبين في اللجنة الفنية العليا للطوارئ الدكتور باعزب، خطة مكتب الإعلام لعام 2021م للوقاية من فيروس كورونا المرحلة الثانية والتي تشمل التوعية الإعلامية الشاملة وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في أبين وكافة الجهات ذات العلاقة بمحافظة أبين .. مشيدا بالتفاعل الإيجابي من قِبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، وأمين محلي أبين مهدي الحامد وكافة المعنيين.