وزير الصحة: تم تجهيز 16 مركز عزل بالمعدات والأجهزة اللازمة وسيتم رفدها باربعة مراكز أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم محمد بحيبح، أن مراكز العزل بالمحافظات المحررة والتي تصل إلى ١٦ مركزا تم تجهيزها بما يزيد عن مائة جهاز للتنفس بالاضافة إلى رفدها بالمعدات والاجهزة اللازمة من ألاخرى اسطوانات الأوكسجين والأدوية ومستلزمات السلامة المهنية .



واضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن أنه هناك أربعة مراكز أخرى سيتم إقامتها في كل من عدن وحضرموت ومارب وابين .. مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تدريب الكادر المؤهل الذي يقدم خدماته في غرف العنايات المركزه وفقا وألاساليب الحديثة لذلك .

وتطرق الوزير بحيبح إلى الوضع الوبائي الراهن في البلاد بعد تزايد حالات الاصابة بفيروس كوفيد 19 والتدخلات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في محابهة ألموجة الثانية .. لافتاً إلى أن عدد الحالات المسجلة يوميا يتراوح بين ٩١ و١٠٠ حالة في اليوم منها ١٠ حالات وفاة وهو رقم كبير مقارنة بما هو في المنازل ولا يبلغ عنه .

ودعا الدكتور قاسم الى تكاتف الجهدين الرسمي والشعبي والدول المانحة والمبادرات ورجال الأعمال والشباب للتعاون مع الوزارة لاحتواء هذا الوباء والمواطنين إلى العمل بمجموعة الإجراءات والتدابير الوقائية التي أعلنتها الوزارة واللجنة العليا للطوارئ .. موجهاً نداء عاجل إلى الأشقاء والاصدقاء والمنظمات والهيئات الدولية لتقديم دعم عاجل للقطاع الصحي في بلادنا خصوصا مراكز العزل ورفدها بماتحتاجه للتتمكن من اداء واجبها في مواجهة الوباء الذي بات يضغط على هذه ألمراكز بقوة .

واستعرض الوزير ومعه وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي الإجراءات والخطط المتخذة لطلب لقاح فيروس كوفيد ١٩ والإجراءات اللازمة التي تضمن وصول ٣٦٠ الف جرعة كمرحلة اولي بنهاية الشهر الجاري والتي سيتم بها تنفيذ حملة شاملة تستهدف العاملين في الحقل الصحي اولا وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وسيشكل اللقاح الركيزة الاولي لمجابهة الفيروس ٠٠لافتين الى مأمونية اللقاح ونجاعته وسلامة اجراءات الاستعداد لاستقبال اللقاح من خلال سلسلة تبريد متعددة المراحل

وجدد بحيبح دعوته للمجتمع الدولي بالمساعدة في إيجاد حلول عاجلة لمجابهة الفيروس لاسيما في الطلبات الطارئة نظرا لمرور بلادنا بظروف صعبة على مختلف الصعد .. مثنيا على الجهود التي بذلتها ويبذلها كوادر الجيش الأبيض في مختلف المحافظاتة على الرغم من قلة الامكانات .

حضر المؤتمر الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الدكتوره إشراق السباعي والوكيل المساعد لقطاع الطب العلاجي الدكتور حسين الاعوش وعدد من المسؤولين .