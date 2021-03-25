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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية عمل مراكز العزل والمستشفيات بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع عقد بمبنى الأدارة العامة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت آلية عمل مراكز العزل والمستشفيات وكيفية تعزيرها بالموازنات التشغيلية والكوادر الطبية لمواجهة الموجة الثانية لكورونا برئاسة الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام.
واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتحسين أوضاع المستشفيات ومراكز العزل لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمرضى وكيفية استقبالات الحالات اليومية والتعامل معها للحد من انتشار هذه الجائحة في حضرموت وكذلك مكافحة الأمراض والأوبئة.
كما ناقش الاجتماع كيفية تذليل الصعوبات ومعالجتها التي تواجه عمل مراكز العزل والمستشفيات بالمحافظة