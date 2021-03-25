مناقشة آلية عمل مراكز العزل والمستشفيات بحضرموت

واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بتحسين أوضاع المستشفيات ومراكز العزل لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمرضى وكيفية استقبالات الحالات اليومية والتعامل معها للحد من انتشار هذه الجائحة في حضرموت وكذلك مكافحة الأمراض والأوبئة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة