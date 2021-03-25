مجلس النواب ينعي البرلماني الشيخ علي صالح شطيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس النواب ، عضو المجلس الشيخ علي صالح شطيف الذي وافاه الأجل إثر مرض ألم به، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية والعطاء الوطني المتعدد.



ونوه مجلس النواب في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية المخلصة وأدواره البرلمانية المتميزة وحضوره السياسي والإجتماعي والقبلي الدائم والشجاع، وانحيازه الثابت الى صف الوطن والشعب اليمني، ومواقفه الوطنية الخالصة في مواجهة المشروع الإيراني التدميري في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي الانقلابية.

واشار البيان، الى ان الفقيد كان من الشخصيات البرلمانية المتمرسة التي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز العمل البرلماني وتطويره وكان مثالاً يحتذى به في الأمانة والمسؤولية والمثابرة والتفاني في كافة المهام الموكلة اليه.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاءه عن خالص التعازي بهذا المصاب الاليم..سائلين المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.