تنظيم حفل تكريم لعدد من الامهات من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم ،بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، حفل تكريم الأمهات من ذوي الهمم بمناسبة عيد الأم، تحت شعار "عام تمكين النساء".



و اشاد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، بدور ذوي الهمم والأمهات اللاتي لهن الدور المميز لتربية ورعاية هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع..مشير إلى أن االوزارة ستساهم في تحسين مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم المساعدة الفاعلة لبرامج الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم..مشيداً بدور الأمهات اللاتي يواجهن التحديات لخلق جيل قادر على العطاء والعمل في كافة المجالات.

فيما اشارت كلمات مدير عام مديرية خورمكسر عواس أحمد و رئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الهمم الرميصاء يعقوب ورئيسة شبكة فوبيبل لينا ياسين واحدى الأمهات الكفيفات دلال عبده، الى دور الام وماتقدمه من رعاية وتربية لأطفالها صانعة أجيالا المستقبل..موكدين أن ذوي الهمم قادرين على العمل والعطاء والمشاركة في كل مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

تخلل الحفل عدد من الوصلات الغنائية والمسرحيات وتكريم 15 من أمهات ذوي الهمم.