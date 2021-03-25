محافظ حضرموت يضع حجر الأساس لمشروع برّ الوالدين الرابع وأوقافه بحي 40 شقة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، حجر الأساس لمشروع برّ الوالدين الرابع وأوقافه بمدينة المكلا حي 40 شقة على مدخل الكود، بمساحة إجمالية 3400 متر مربع، على الأرض المتبرّع بها الشيخ المنصب محمد أبوبكر العمودي، والشيخ عبدالرحمن أبوبكر العمودي، وورثة المرحوم الشيخ عمر أبوبكر العمودي.



وأشاد محافظ حضرموت بفكرة مشروع تشييد مساجد بمشاركة أفراد المجتمع من مختلف فئاته لبرّ الوالدين، مشيراً الى أهميته في تعزيز قيمة برّ الوالدين في المجتمع لتكون علامة برّ وإحسان ومعلماً من معالم حضرموت ولتخليد القيمة العظيمة لبرّ الوالدين لتكون صدقة جارية للمتصدّقينعن أنفسهم ووالديهم، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تضاف إلى رصيد القائمين عليها وإلى المتصدّقين من المواطنين البارّين بوالديهم.

ودعا المحافظ البحسني أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الخير وكافة المواطنين إلى التفاعل مع هذه المشاريع، وتقديم الدعم والمساهمة ولو بالشيء اليسير لإنجاح المشروع، شاكراً تبرّع أصحاب الأرض لصالح بناء هذا الجامع الكبير في منطقة ذات كثافة سكانية، مشيراً الى الأجر العظيم من وراء هذا التبرّع لصالح مشروع حيوي وخيري سيظل صدقة جارية لكل من أسهم فيه.

من جانبه أوضح رئيس جمعية التكريم وتعليم القرآن الكريم المشرف العام على مساجد برّ الوالدين الشيخ علي سالم باحمادي أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قيمة برّ الوالدين وتعزيز فكرة بناء مساجد بمساهمات مجتمعية وبمشاركة جميع المواطنين، معبراً عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بحضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة ورعايته وإسهاماته ليرى المشروع النور، شاكراً الشيخ المنصب محمد أبوبكر العمودي، والشيخ عبدالرحمن أبوبكر العمودي، وورثة المرحوم الشيخ عمر أبوبكر العمودي على توفير الأرض لبناء المسجد الرابع من المشروع.

رافق محافظ حضرموت، عضو مجلس الشورى الشيخ المنصب محمد أبوبكر العمودي، ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد السعدي، ومدير عام مكتب وزارة شؤون المغتربين أحمد باهبري، وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء