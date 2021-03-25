مكتب وزارة الثقافة ينعي الموسيقار  أحمد مفتاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

نعى مكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت الموسيقار الفنان أحمد مفتاح سعدالله النوبي الذي وافاه الأجل مساء اليوم بمدينة المكلا .



ويعد الفنان أحمد مفتاح من الفنانين الكبار الذين عاصروا الرعيل الأول من فناني حضرموت و له العديد من المشاركات في المهرجانات الفنية الداخليه والخارجية كما قام بتلحين الكثير من الأعمال الوطنيه والتراثيه اثرى بها ومن خلالها المكتبة الموسيقية الحضرمية والوطنية بنوعيه مبتكره من الألحان والأعمال واللوحات الغنائيه والتوزيع الموسيقي .

كما أسهم الفقيد أيضا في إعداد بعض الأبحاث في مجال الموسيقى والتلحين التي لم تنشر بعد، وكذا حضوره الفاعل في أوبريتات الشاعر الكبير حسين ابوبكر المحضار .بالإضافة إلى قيامة بوضع التوزيعات الموسيقية لمعظم اغاني الفنان الكبير كرامه مرسال .

وشغل الموسيقار أحمد مفتاح قبل تقاعده مديرا لادارة الموسيقى والفنون بمكتب وزارة الثقافه بحضرموت

كما يعد المؤسس الأول لفرقة الإنشاد بمكتب وزارة الثقافة مطلع ثمانيات القرن الماضي .

وبهذا المصاب الجلل يرفع مكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت احر التعازي وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد احمد مفتاح ومحبيه والوسط الفني والثقافي بحضرموت والوطن عموما مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان . إنا لله و إنا إليه راجعون