جمعية القابلات اليمنيات تختتم دورتين في مجال حزمة تنظيم الأسرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أختتمت الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورتين تدريبيتين للقابلات في مجال حزمة تنظيم الأسرة برعاية وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وهدفت الدورتين بمشاركة 24 قابلة في مجال الصحة الإنجابية من خريجات المعاهد الصحية بمحافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت وشبوة والمهرة والضالع، إلى اكساب المشاركات معارف ومهارات وسائل حزمة تنظيم الأسرة الحديثة.

وتناولت الدورتين على مدى 12 يوما، معارف ومهارات في وسائل حزمة تنظيم الأسرة الهرمونية والغير هرمونية والتي تشمل تركيب اللوالب والغرسات وحقن تحت الجلد، وحبوب منع الحمل المركبة والأحادية، وكذا كيفية كتابة التقارير الخاصة بالصحة الإنجابية.

وفي الختام كرمت رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات في عدن ماجدة عبدالجليل، القابلات في الدورتين بشهادات مشاركة.