وزارة الإعلام الثقافة والسياحة تنعي الموسيقار أحمد مفتاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، الموسيقار الفنان أحمد مفتاح النوبي الذي وافاه الأجل بمدينة المكلا محافظة حضرموت.



واشادت الوزارة بالدور الفني والثقافي للفقيد، الذي يعد من الفنانين الكبار الذين عاصروا الرعيل الأول من فناني حضرموت، وله العديد من المشاركات في المهرجانات الفنية الداخلية والخارجية ،كما قام بتلحين الكثير من الأعمال الوطنيه والتراثية، التي اثرى بها المكتبة الموسيقية الوطنية بنوعية مبتكرة من الألحان والأعمال واللوحات الغنائية والتوزيع الموسيقي.

واشارت الوزارة في بيان لها، الى ان الفقيد أسهم في إعداد بعض الأبحاث في مجال الموسيقى والتلحين التي لم تنشر بعد، وكذا حضوره الفاعل في أوبريتات الشاعر الكبير حسين ابوبكر المحضار ، وقيامه بوضع التوزيعات الموسيقية لمعظم اغاني الفنان الكبير كرامه مرسال..لافتة الى ان الفقيد عمل مديراً لادارة الموسيقى والفنون بمكتب الثقافة بحضرموت، وكان المؤسس الأول لفرقة الإنشاد بالمكتب مطلع ثمانينات القرن الماضي.