شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس الشورى يطمئن على صحة رئيس البرلمان العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اجرى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، للاطمئنان على صحته بعد الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا..سائلاً الله أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.



وعبر الدكتور بن دغر خلال الاتصال عن تمنياته ونوابه واعضاء مجلس الشورى لرئيس البرلمان العربي بالشفاء العاجل..مشيدًا بمواقفه واعضاء البرلمان العربي المتميزة في خدمة القضايا العربية وفي المقدمة تضامنهم الأخوي الصادق إلى جانب الجمهورية اليمنية في مواجهة الأوضاع التي تمر بها اليمن..مثمنًا وقوفهم الدائم الى جانب الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه عبر رئيس البرلمان العربي عن شكره للدكتور بن دغر، على الاتصال والاطمئنان على صحته..مؤكداً أن حالته الصحية جيدة..مجدداً وقوف البرلمان العربي ومساندته لليمن برلماناً وحكومة وشعباً وتمنياته بأن تستعيد اليمن عافيتها واستقرارها.