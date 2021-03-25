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القوات الشرعية تحرر جبال العودين والمطاحن بجبهة مقبنة غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز ومقتل وأسر عدد من عناصر المليشيات المدعومة إيرانيا.

 

وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن المواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً منذ ساعات الفجر الاولى أسفرت عن تحرير وتأمين جبل العودين والمطاحن بمقبنة بشكل كامل" .

 

وأشار المصدر الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وأسر اثنين من تلك العناصر واغتنام ذخائر وأسلحة متوسطة ولازالت المواجهات مستمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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