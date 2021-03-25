القوات الشرعية تحرر جبال العودين والمطاحن بجبهة مقبنة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز ومقتل وأسر عدد من عناصر المليشيات المدعومة إيرانيا.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن المواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً منذ ساعات الفجر الاولى أسفرت عن تحرير وتأمين جبل العودين والمطاحن بمقبنة بشكل كامل" .

وأشار المصدر الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وأسر اثنين من تلك العناصر واغتنام ذخائر وأسلحة متوسطة ولازالت المواجهات مستمرة.