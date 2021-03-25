صحيفة: مبادرة السعودية تحفظ أمن المنطقة واستقرارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أشارت صحيفة اليوم السعودية، إلى إدانات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، للعمل الإرهابي والـتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض.



وأكدت في افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان ( جهود السلام.. نهج وتاريخ)، أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الـطاقة، والاقتصاد العالميين.

وأضافت أن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في الـيمن والوصول إلى حل سياسي شامل تأتي استمرارًا لحرص الدولة علـى أمن واستقرار والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن المدنيين.

ولفتت إلى أن المبادرة تجدد الأدوار التاريخية والجهود المستديمة للمملكة - عبر التاريخ - في سبيل حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.