وفاة رئيس إصلاح الجوف الشيخ علي بن صالح شطيف

المنامة - ياسر ابراهيم - توفى، اليوم الخميس، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف، الشيخ علي بن صالح شطيف، في العاصمة الأردنية عمّان بعد أشهر من معاناته مع المرض.



وللفقيد سجل حافل بالنضال الوطني والدفاع عن النظام الجمهوري والدولة ومصالح الشعب.



وانتخب بن شطيف رئيسا للمكتب التنفيذي للإصلاح أواخر يوليو العام الماضي، في انتخابات عقدها فرع الحزب بالمحافظة لشغل الفراغ الذي تركه استشهاد العديد من قياداته ورؤساء دوائره المختلفة.



والفقيد أحد مشائخ قبائل الفقمان همدان بمحافظة الجوف (بكيل)، وله أدوار اجتماعية بارزة في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.



وأسس الفقيد مطارح قبائل دهم وأبناء الجوف وهو تجمع قبلي لحشد أبناء القبائل لصفوف الجيش لتحرير المحافظة، وأسهم ذلك في رفد القوات المسلحة هناك بالأفراد الذين انخرطوا في عدد من الألوية.



وفي تاريخه السياسي، كان الشيخ علي عضوا في مجلس النواب، وكذا مؤتمر الحوار الوطني ضمن فريق بناء الدولة، ويحظى باحترام كبير في أوساط أبناء المحافظة كما أنه يتمتع بعلاقات واسعة في عموم البلاد.

