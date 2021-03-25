إب.. تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا وسط تكتم حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - علم مراسل "يمن شباب نت" من مصادر طبية بمحافظة إب، وسط اليمن، بوجود عدد من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسط تكتم من مليشيا الحوثي التي تسيطر على المحافظة.



وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها خشية الملاحقة، أن عدد من الحالات المطابقة لأعراض فيروس كورونا تم تسجيلها خلال الأيام الماضية، في مستشفيات حكومية وخاصة بالمحافظة.



وأشارت المصادر إلى أنه ولعدم وجود فحوصات تشخيصية للوباء تم رفض استقبال عدد من الحالات تحمل أعراض الوباء، فيما نقلت حالات أخرى إلى العناية المركزة بسبب تدهور وضعها الصحي.



وقالت المصادر إن بعض أطباء عناية مركزة تعاملوا مع بعض الحالات وفق البروتكول العلاجي لمرضى كورونا، فيما تم نصح مرضى أقل خطراً بالبقاء في المنازل وعدم مخالطة الأقارب مع اتخاذ برنامج علاجي.



من جهته كشف الدكتور يونس الشعيبي، طبيب يمني مقيم في مصر، عن وجود إصابات بفيروس كورونا في إب، وأن عدداً من المصابين تواصلوا معه لأخذ المشورة الطبية والبروتكول العلاجي.



ونصح الدكتور الشعيبي المواطنين بأخذ الاحتياطات وتعليمات السلامة من خلال لبس الكمامات والتباعد وتعقيم اليدين وعند ظهور الأعراض فرض العزل وتجنب مخالطة الآخرين.





مصادر طبية أخرى، تحدثت عن انتشار كبير للحميات الفيروسية في المحافظة وسط

غياب أي إجراءات وقائية في ظل نهج المليشيات عدم الاعتراف بالوباء.



في الأثناء بدأت عملية احتكار لبعض الأدوية في المحافظة وفق المصادر، فيما ارتفعت قيمة الكمامات في الأسواق رغم عدم إقبال الأهالي على شرائها.



وتشهد اليمن موجة جديدة من فيروس كورونا، أعلنت بموجبها الحكومة الشرعية حالة الطوارئ في مناطق سيطرتها فيما تواصل مليشيات الحوثي عدم الاعتراف بوجود الوباء رغم تسجيل حالات إصابات ووفيات في قياداتها وفق تقارير صحفية.

