أميركا تطالب بإنهاء هجوم مأرب بشكل فوري ووقف شامل للنار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

رحبت الولايات المتحدة، فجر الخميس، بالسماح لأربع سفن وقود تجارية بدخول ميناء الحديدة، وقالت "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات، لا سيما الإنهاء الفوري للهجوم في مأرب ووقف إطلاق النار الشامل، داعية جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل اليمن وشعبه".



وتابعت "يعد التدفق الحر للوقود والسلع الأساسية الأخرى إلى اليمن وفي جميع أنحائه أمرًا بالغ الأهمية لدعم إيصال المساعدة الإنسانية والأنشطة الأساسية الأخرى".

كما أضافت "إن الولايات المتحدة تقدر هذا القرار الذي اتخذته حكومة الجمهورية اليمنية، ويجب أن يذهب الوقود إلى الأسواق اليمنية دون تأخير لتشغيل المستشفيات، وضمان إيصال الغذاء والوصول إلى المياه، والمساعدة بشكل عام في تخفيف معاناة الشعب اليمني".

أتى ذلك بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية السماح بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأكدت الخارجية بتغريدة على حسابها على تويتر الأربعاء أنه "رغم خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم ونهبهم 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة الثلاثاء لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحالي".