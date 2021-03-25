لقاء بالمكلا يناقش أوضاع قطاعي الكهرباء والتربية والتعليم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365 - المكلا

عقد اليوم بمدينة المكلا لقاء ضم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور محمد كلشات، ووزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، لمناقشة جملة من المواضيع المرتبطة بقطاعي الكهرباء والتربية والتعليم في حضرموت، بحضور المختصين في مؤسسة الكهرباء وكهرباء الريف ومكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت.



وفي مستهل اللقاء رحب المحافظ البحسني، بوزيري الكهرباء والتربية، مؤكداً أهمية زيارتهم للمحافظة للإطلاع عن كثب على أوضاع قطاعي الكهرباء والتربية والتعليم بالمحافظة، حاثاً الوزيرين لرفع المقترحات بعد عملية الإطلاع إلى الحكومة والمتابعة لتنفيذها، بهدف تطوير قطاع التعليم وتعزيز وتحسين خدمة الكهرباء في حضرموت، ودعا محافظ حضرموت إلى أهمية تكاتف الجهود وتظافرها والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح مهام الوزيرين، بما يعود بالنفع على تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، مؤكداً تقديم السلطة المحلية لكل جوانب الدعم والمساندة لإنجاح مهمتهما الوطنية.

من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة أن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع عن كثب على المشاكل والصعوبات في ملف الكهرباء وجدولتها في مصفوفة والرفع بها إلى الحكومة، مشيراً إلى أن ملف الكهرباء من أصعب الملفات المعقدة، وأن قيادة الوزارة ستبذل جهودها لتحسين خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين وفقاً والإمكانات المتاحة، وذلك لتلبية تطلعات وطموحات المواطنين.

وقال الوزير كلشات: "قمنا بزيارة إلى بعض محطات توليد الطاقة في ساحل حضرموت، وسنطّلع على بقية محطات التوليد في المحافظات الأخرى، لمعرفة الاحتياجات وتدارس الحلول المناسبة لها، ولن تألو قيادة الوزارة جهداً في سبيل في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا والسعي لتحسين أوضاع الكهرباء.

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري أن هذه الزيارة لمحافظة حضرموت وبعض المحافظات المحرّرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، بهدف الإطلاع عن كثب على أوضاع قطاع التربية والتعليم في المحافظات وتحسين أدائها، مؤكداً أن حضرموت تمثّل انموذجاً على مستوى محافظات الجمهورية في استقرار العملية التربوية والتعليمية وتوفير المنشآت والوسائل التعليمية في معظم مدن وقرى حضرموت، مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بإشراف ودعم مباشر من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وقال الوزير العكبري: "رغم ظروف الحرب الحالية في بلادنا، إلاّ أن حضرموت تعدّ مثالاً في الأمن والاستقرار واستتبابه على مستوى المحافظات، مؤكداً أهمية مساندة الأجهزة العسكرية والأمنية والحفاظ على الأمن والسكينة في ربوع المحافظة، مثمناً جهود محافظ حضرموت في حفظ الأمن ومساعيه مع الوزراء والحكومة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في حضرموت، مشيراً الى جهود لتحسين أوضاع الخدمات للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

حضر اللقاء، وكيلا محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، وقيادات المؤسسة العامة للكهرباء، وكهرباء الريف، والتربية والتعليم، والمالية بساحل حضرموت