شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة ومصرع 14 حوثيا جنوب المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني امس مناطق جديدة في جبهة حيفان جنوب تعز بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وأكد مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات اسفرت عن تحرير تباب مغيديف والخزان الوسطى ومواقع جديدة في محيطها ومقتل 16 من مليشيات الحوثي بينهم قياديان وقناص واعتقال اثنين اخرين وجرح العشرات .

كما استعاد الجيش الوطني عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر ولازالت المواجهات مستمرة.