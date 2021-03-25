شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج مكافحة الملاريا يدشن حملات الرش في عدد من مديريات حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بمحور حضرموت، اليوم، حملات الرش بالمبيد متبقي الأثر في مديريات بروم ميفع وحجر، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية.



وأوضح مدير عام البرنامج الدكتور ياسر عبدالله باهشم، أن هذه الحملات التي تستمر 8 أيام بمشاركة أكثر من 160 عامل ومشرفاً ميدانياً تأتي لحماية السكان الواقعين تحت خطر الاصابة بأمراض الملاريا والحميات الأخرى في المناطق الأكثر وبائية في المديريات المستهدفة..مشيراً الى انه سيتم رش (4758) منزلا في (71) قرية يستفيذ منها حوالي (34263) نسمة من السكان.