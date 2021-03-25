السفير السعدي يلتقي مدير المكتب الاقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى المندوب الدائم لبلادنا لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مدير المكتب الاقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(UNDP) خالده بوزار.



واستعرض السفير السعدي، التطورات السياسية والاوضاع الانسانية والاقتصادية الراهنة في بلادنا الناجمة عن إنقلاب المليشيات الحوثية المتمردة على الاجماع والثوابت الوطنية وخيارات ابناء اليمن وجهود الحكومة اليمنية لاحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن والتخفيف من معاناة ابناء شعبنا اليمني نتيجة انقلاب تلك المليشيات والتي تتلقى الدعم من النظام الايراني لزعزعة أمن اليمن والمنطقة ومدفوعة بأوهام الحق الالهي.

واشار السعدي، الى الممارسات اللا إنسانية للمليشيات الحوثية التي تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي والانساني وعودة عجلة التنمية الى الوراء لعدة عقود وتفاقم تلك المعاناة الانسانية التي تعتبر اسواء ازمة انسانية في العالم وانتشار مظاهر المجاعة في المناطق التي تسيطر عليها تلك المليشيات وخاصة الفئات الاكثر ضعفاً بينها النساء والاطفال.

وتطرق السفير السعدي، الى المشاريع والبرامج التي يعمل عليها البرنامج في اليمن..مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية لإستيعاب الاولويات والاحتياجات الوطنية وتعزيز قدرات الصمود والتعافي.

من جانبها عبرت مدير المكتب الاقليمي للدول العربية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(UNDP) عن امتنانها للدعم والتعاون الذي يتلقاه مكتبها من قبل الوفد الدائم لليمن في نيويورك..مشيرة الى تطلعها للمزيد من التنسيق والتعاون لحشد الموارد وزيادة وتعزيز المشاريع التي يعمل عليها البرنامج في اليمن.

ولفتت الى ان مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن يعد الاكبر بعد مكتب البرنامج في العراق و بحافظة مشاريع تقدر بـ ١٣٠ مليون دولار والتي تشمل العديد من المشاريع الهامة مثل مشروع إعادة تأهيل الموانئ اليمنية..منوهة انه يجري حالياً إعادة تأهيل ميناء الحديدة بالتعاون مع البنك الدولي وهناك خطط لإعادة تأهيل مينائي عدن والمكلا بالتعاون مع ميناء روتردام الهولندي.