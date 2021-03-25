شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية بمكتب صندوق النظافة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين، اليوم، مع المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق، ضرورة تفعيل دور الصحة والسلامة المهنية في الصندوق لضمان حماية العاملين.



وجرى خلال اللقاء الذي عقد بالمكلا اليوم، بحث جوانب تفعيل الصحة والسلامة المهنية لتجنب الإصابات اثناء العمل والحد منها وانشاء إدارة صحة وسلامة مهنية للصندوق وتعيين مشرف ينوب عنها في الوقت الحالي لحين انشاء الادارة لما له من أهمية في مراقبة المخالفين والغير ملتزمين بأدوات السلامة والطرق الصحيحة اثناء ممارسة العمل، إلى جانب مناقشة اليات التواصل والربط المباشر بين إدارة الصحة والسلامة المهنية بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق النظافة وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية للعاملين والزامهم على لبس الكمامة والقفازات وكافة أدوات السلامة، وتنفيذ دورات توعوية وتدريبية حول مخاطر العمل دون الالتزام بالسلامة المهنية.