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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
الخليج 365 ـ خاص
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار24 52026 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 47666ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 45506ريالات 51.42$
الذهب عيار 18 39001 ريال 44.07$
أوقية الذهب 1599176ريالاً 1827.63$