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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 الوحدة                  ريال يمني                دولار أمريكي

 

 الذهب عيار24         52026 ريالًا            58.76$

 

الذهب عيار 22        47666ريالًا             53.86$

 

الذهب عيار 21       45506ريالات             51.42$

 

الذهب عيار 18        39001 ريال               44.07$

 

أوقية الذهب          1599176ريالاً            1827.63$

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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