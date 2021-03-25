أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار

