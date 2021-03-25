شكرا لبحثكم عن خبر قوات طوارئ أمن العاصمة عدن تنفذ حملات ليلية في مديريات العاصمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | خاص

نفذت قوات طوارئ أمن العاصمة عدن، بقيادة العميد محمد حسين الخيلي، حملات أمنية في عدد من مديريات العاصمة عدن، للحفاظ على أمن و استقرار المدينة وفقا لتوجيهات مديرا أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وتركزت الحملة على مديريات المنصورة و الشيخ عثمان ودار سعد، وتهدف الى حماية أمن واستقرار العاصمة عدن من كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة وكذلك متابعة الجماعات المتطرفة التي تحاول جاهدة اقلاق السكينة في عدن و استهداف القيادات الجنوبية.

ويذكر بان قوات طوارئ أمن العاصمة عدن حققت انجازات امنية رائعة وشاركت بكل قوة في تامين العاصمة عدن و محاربة الجماعات المتطرفة وقبضت على عدد من العصابات المتورطة بجرائم جسيمة متنوعة وما زالت تعمل دون كلل او ملل رغم شحة الامكانيات و غياب الرواتب.