شكرا لبحثكم عن خبر محاصرة منزل وزير الداخلية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية ونشطاء، إنّ “قوات تابعة لقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي ، تفرض حصارا على منزل وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وذكرت المصادر أن مجاميع مسلحة تابعة للواء “فضل باعش” طوقت الأربعاء، منزل وزير الداخلية، وقامت بالاعتداء على موظفي مكتبه بحي الصولبان بخور مكسر، في عدن.

وبحسب المصادر، فإن هذه المرة الثانية خلال أسبوع، حيث سبق أن قامت القوات التابعة لباعش بحصار منزل الوزير حيدان، ومنع الخروج أو الدخول إلى المنزل، وهو ما تكرر بنفس الطريقة في المرة الأخيرة.