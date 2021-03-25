عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سفير بريطانيا لدى اليمن عن مندوب إيران بصنعاء: غير شرعي

الخميس 25 مارس 2021

الخليج 365

انتقد سفير بريطانيا لدى اليمن، الأربعاء، تصريحات مندوب إيران في صنعاء، واعتبره "سفيرا غير شرعي".



وجاءت التصريحات الصحفية للسفير البريطاني ردا على تصريحات "مستفزة" لضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو المعين مندوبا لطهران في صنعاء، هاجم فيها "مبادرة السعودية" ووصفها بمشروع الحرب.

وقال سفير لندن لدى اليمن، مايكل آرون، إن إيران تلعب دورا سلبيا في البلد الفقر من خلال تمويل المليشيات الحوثية الانقلابية بالمال والسلاح.

وأعتبر آرون الضابط الإيراني حسن إيرلو المتواجد في صنعاء بغطاء الدبلوماسية، "سفيرا غير شرعي" لدى "حكومة غير معترف بها وبلا شرعية"، مشيرا إلى أنه جزء من مشكلة اليمن.

وأعرب الدبلوماسي البريطاني عن الأسف من تدخل إيران في الشأن اليمني، داعيا مندوبها في صنعاء إلى وقف التدخل في شأن البلاد.

في هذا الصدد، وصف وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك تصريحات "حسن إيرلو" بـ"المستفزة"، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأعرب الوزير اليمني خلال لقاء سفير روسيا لدى البلاد، عن أمله في ألا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة السعودية عائقا أمام مليشيا الحوثي للقبول بها، والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

ونوه بالمواقف الدولية المرحبة بالمبادرة، والتي تعبر بشكل صريح عن رغبة المجتمع الدولي، لإنهاء "الحرب العبثية لمليشيا الحوثي والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية".

ولفت المسؤول اليمني إلى أن الزخم الدولي يجب أن يشكل دافعا للمليشيات الحوثية للقبول بالمبادرة، وتغليب لغة العقل وإعلاء مصلحة اليمنيين على نزوات النظام الإيراني.

وكان ضابط الحرس الثوري حسن إيرلو، قد استبق ظهور زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي الذي زعمت قيادات الانقلابيين أنه سوف يعلن القرار النهائي بشأن مبادرة السعودية، ليعلن هو موقفا رافضا ومتشددا ضد المبادرة.

وزعم "إيرلو" المصنف على لائحة الإرهاب، أن المبادرة السعودية "مشروع حرب دائم"، مروجا لمبادرة طهران الرامية تسليم اليمن لإيران من خلال إنهاء أي دور عسكري للتحالف العربي في اليمن.