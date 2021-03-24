مقتل 17 من مليشيا الحوثي الإيرانية في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.



وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم الإثنين، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصراً من ميليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبأ" اليوم.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني اليمني شنّت قصفاً مكثّفاً تمكنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته، كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.