محافظ المهرة يوجه بتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ المهرة، محمد علي ياسر، قادة الوحدات العسكرية والأمنية، ومدراء المكاتب التنفيذية والمصالح الحكومية، ومدراء المديريات، برفع الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بناءً على توجيهات اللجنة العليا للطوارئ، وتقرير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة بخصوص ازدياد حالات الإصابة وارتفاع معدل الوفيات.



كما وجه في تعميم، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإغلاق المحلات التجارية وأسواق مدينة الغيضة، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة صباحًا، وإغلاق أسواق القات، وقاعات وصالات الأفراح ومنع قيام الفعاليات فيها، على مستوى مدينة الغيضة وعواصم المديريات، اعتبارًا من يوم غدًا الموافق 25 / مارس / 2021 م.

وأشار التعميم إلى تعليق كافة الأنشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية، وإغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة وإقامة الصلوات بعد 10 دقائق من الأذان مع مراعات الإجراءات الاحترازية، وتعليق الدروس والمحاضرات وحلقات العلم، وتوجيه الخطباء والأئمة بالتوعية الصحية وإرشاد المواطنين إلى أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.. مؤكداً على ضرورة تنفيذ حملات شاملة على المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة والقيام بحملات الرش والتعقيم في أماكن التجمعات العامة، وأن يقوم مكتب الصناعة والتجارة بإلزام المحلات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية.