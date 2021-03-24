شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقيتي عزاء ومواساة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ الفريق أول محمد بن زايد بن آل نهيان عزاهما في وفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وعبر نائب الرئيس في البرقيتين، عن أصدق التعازي والمواساة لقيادة وشعب الإمارات ولأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.