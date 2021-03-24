شكرا لبحثكم عن خبر سبافون تعتذر لمشتركيها في المناطق المحررة بسبب كابلات عدن نت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل :سبافون تصدر بيان تكشف فيه سبب إنقطاع خدماتها المؤقت في بعض المناطق وتقدم وعود لمشتركيها .

سبافون- خاص

قالت شركة شبافون للهاتف النقال في مناطق سيطرة الشرعية انها تعتذر لمشتركيها نتيجة انقطاع الخدمات في بعض المناطق وواضحت الأسباب ووصفتها بالاعتداءت التخريبية على شبكة عدن نت ، واوضحت ايضاً أن طاقم عدن نت يعمل على إصلاحها.

وقدمت سبافون وعود للمشتركين بانها ستعوض فترات العروض والسماح والرصيد في المناطق التي توقفت فيها الخدمه ..وهذا نص البيان :

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تود الشركة اليمنية للهاتف النقال "سبأفون" أن تتقدم أولًا بخالص الاعتذار لمشتركيها الكرام عن الانقطاع في الخدمة الخارج عن إرادتها في بعض المحافظات، وذلك نتيجة للعمل التخريبي الذي طال كابلات الألياف الضوئية الخاصة بشبكة عدن نت، والتي تعتمد عليها سبأفون حاليًا في الربط بين المحافظات؛ كونها الشبكة الوحيدة الآمنة في الوقت الحالي.

ويلزم التنويه هنا إلى أن أي مشغل للهاتف النقال يعتمد في تشغيل خدماته بشكل أساسي على البنى التحتية المقدمة من وزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها.

وتود الشركة أن تعلن لعملائها الكرام في تلك المناطق أنها سوف تقوم بتعويضهم عن فترات الصلاحية والأرصدة المتبقية في باقاتاتهم والتي فقدوها نتيجةً لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

ولا يخفى على الجميع أن سبأفون أدركت بشكل مُبكر المرحلة الحرجة والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلد، وعملت بكل طاقاتها للاستجابة لدعوة الحكومة الشرعية بنقل شبكات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن..

وفي الوقت الذي تعبر فيه سبأفون عن استيائها من العمل التخريبي الذي طال كابلات عدن نت، وأدى إلى إنقطاع شبكتها في بعض المناطق؛ فإنها تتمنى من الجهات الرسمية والسلطات المحلية في المناطق المُحررة توفير الحماية للشبكة وتوفير خيارات وبدائل لضمان استقرارها.

تتقدم سبأفون مرة أخرى بالاعتذار لعملائها الكرام، وتشكر لهم تفهمهم، وتعدهم بأن تعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتحسين ورفع مستوى الخدمة بما يلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

الشركة اليمنية للهاتف النقال – سبأفون

المركز الرئيسي – عدن

بتأريخ 24/ مارس/ 2021