نائب الرئيس يجري اتصالا هاتفياً بمحافظ محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، للاطلاع على سير الأوضاع الميدانية والأمنية والجهود المبذولة لتلبية الخدمات في المناطق المحررة.



واستمع نائب الرئيس، إلى تقرير موجز عن المستجدات الميدانية والعسكرية وسير العمل في مختلف المكاتب التنفيذية والأجهزة الأمنية، وجهود السلطة المحلية الاحترازية لمواجهة الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا وضرورة التنسيق مع الجهات الداعمة والجهات ذات الاختصاص.

وأشاد نائب الرئيس بجهود السلطة المحلية والأبطال في الجيش والأمن والمقاومة وإسهامهم في معركة التحرير واستتباب الأمن وتوحيد مختلف المكونات للالتفاف حول الشرعية وحماية المكتسبات الوطنية، معبراً في السياق ذاته عن تقديره لدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبه قدم محافظ المحافظة موجزاً عن الأوضاع المختلفة العسكرية والمدنية وجهود مكتب الصحة الإجرائية والتوعوية والإرشادية للتقليل من مخاطر موجة كورونا الجديدة، متطرقاً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة.