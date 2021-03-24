شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي القيادة الإماراتية بوفاة الشيخ حمدان بن راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقيات عزاء ومواساة إلى إخوانه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



عبر فيها عن صادق العزاء والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.