بن مبارك يلتقي المبعوث السويدي الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالمبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي وجرى مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن والمواقف المحلية والدولية تجاه المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.



وخلال اللقاء أشار وزير الخارجية الى الترحيب الدولي والإقليمي الواسع بالمبادرة السعودية والتي حظيت بتأييد وترحيب فوري من الحكومة اليمنية رغبة منها بإنهاء الصراع سلميا وتحقيق المصالحة الوطنية، وعبر عن أمله في اتخاذ مليشيا الحوثي للقرار الصحيح والعودة الى جادة الصواب ووقف عدوانها على الشعب اليمني والذهاب الى مفاوضات الحل الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وتطرق الى أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وخاصة الشق الأمني والعسكري لتثبيت الامن والاستقرار في عدن والمناطق المحررة، لافتا الى أهمية دعم الحكومة للتمكن من القيام بواجبها في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وشكل خاص خدمة الكهرباء.

كما تحدث وزير الخارجية عن استمرار التصعيد الحوثي في محافظة مارب والانتهاكات المستمرة بقصف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية منوها بأهمية الضغط على المليشيا لوقف عدوانها وانهاء حربها العبثية على اليمنيين.

من جانبه عبر المبعوث السويدي عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية ودعمها لجهود إحلال السلام ووقوفها مع وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.