شكرا لبحثكم عن خبر الزميل نزيه عبدالله في ذمة الله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي ظهر الاربعاء الصحفي العدني المعروف نزيه عبدالله . وتوفي عبدالله بمنزله بحي التواهي متاثرا بمضاعفات مرض السرطان الذي اصيب به قبل اعوام. وعاد عبدالله قبل اشهر من رحلة علاج استمرت عامين في مصر. ونزيه عبدالله واحد من ابرز الصحفيين بعدن وعمل صحفيا في عدد من كبريات الصحف وشغل اواخر سنواته سكرتيرا لتحرير صحيفة اخبار اليوم. وبهذا المصاب الجلل تتقدم أسرة تحرير أنباء عدن باحر التعازي لاسرته ومحبيه. وانا لله وانا اليه راجعون.

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