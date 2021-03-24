وزير الخارجية يتلقى اتصال من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي جرى فيه مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن.



وخلال الاتصال أشار وزير الخارجية الى أهمية ما تمثله المبادرة السعودية من فرصة لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق السلام لافتا الى الترحيب الدولي الواسع بالمبادرة السعودية باستثناء موقف النظام الإيراني السلبي الرامي الى إطالة أمد الحرب لاستنزاف دول المنطقة.

وفي الشأن العسكري تطرق وزير الخارجية لاستمرار العدوان الحوثي على محافظة مارب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية..موضحا أن كل ما تجنيه المليشيا من هذه الحرب هو ازهاق أرواح المغرر بهم في صفوفها وتعقيد الوضع الإنساني في المحافظة لافتا الى أهمية زيادة مستوى النشاط في العمل الإنساني في المحافظة ودعوة المنظمات الدولية لزيادة وتيرة عملها في مارب، داعيا للضغط على مليشيا الحوثي لوقف العدوان والاستجابة لدعوات السلام.

وفيما يتصل بالشأن الإنساني أشار بن مبارك الى قيام الحكومة بإدخال عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة برغم صلف وتعنت المليشيا وعدم التزامها باتفاق استكهولم بشأن ألية استخدام الموارد الضريبية والجمركية لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا ونهب الأموال المخصصة لذلك، مؤكدا بان الحكومة ستستمر بمراقبة الوضع الإنساني والقيام بواجبها في التخفيف عن المواطنين.

من جانبه جدد وزير الدولة البريطاني ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية وحرصها على المساهمة في جهود إحلال السلام في اليمن مؤكدا دعم بريطانيا لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.