إختتام محاضرات توعوية وإرشادية حول ذوي الإحتياجات الخاصة والتوحد في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أختتمت جمعية أطفال عدن للتوحد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، المحاضرات التوعوية الإرشادية حول أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة وأطفال التوحد، تحت شعار" بين مسؤليتنا واهمالنا".



وتناولت المحاضرات التي قدمها رئيس مجموعة العلاقات العامة في اللجنة المجتمعية في اتحاد نساء اليمن العقيد فارس حاجب، مواضيع حماية الاطفال من مخاطر المجتمع" التحرش الجنسي والاغتصابات" وظاهرة هروب الفتيات، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الاطفال .

وفي الاختتام، أوضحت رئيسة الجمعية المهندسة عبير اليوسفي، أن المحاضرات هدفت إلى توعية أولياء أمور أطفال التوحد بالجمعية لتعزيز مفهوم النسيج الإجتماعي والتماسك الأسري لديهم، مشيرة إلى أن المحاضرات تأتي ضمن فعاليات وأنشطة الجمعية التي تتبناها خلال خطة العام الجاري حول الارشاد الأسري.

حضر الاختتام أمين عام المجلس المحلي بمديرية خورمكسر منير حسن.