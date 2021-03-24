رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة قانص بن مرعي الجابري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشخصية الاجتماعية المقدم قانص بن مرعي الجابري الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وخدمة وطنه.



ونوه في البرقية التي بعثها لنجل الفقيد صالح بن قانص الجابري واخوانه وكافة اسرتهم الكريمة، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والاجتماعية وحبه لعمل الخير وإصلاح ذات البين، مشيراً الى جهوده الانسانية والخيرية واسهاماته في خدمة مجتمعه ووطنه وعمله مستشارًا في المحافظة، ومرجعًا في الرأي والمشورة.

وعبر الدكتور بن دغر، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسبح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.