رئيس مجلس النواب يبعث برقية عزاء بوفاة عبدالوهاب العامري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى عضو مجلس النواب السابق عبدالولي العامري بوفاة والده عبدالوهاب هزاع العامري بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار رئيس محلس النواب الى مناقب الفقيد وأدواره الإجتماعية والوطنية وأعمال الخير والبر والإحسان وخدماته الجليلة للمجتمع ، حيث كان من الشخصيات البارزة التي تحظى بمكانة واسعة وسخر حياته في خدمة المواطنين واصلاح ذات البين وتوحيد الكلمة.

وعبر عن تعازيه الصادقة بهذا المصاب، داعيا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.