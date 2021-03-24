نقابة الصحفيين في عدن تنعي الصحفي نزيه عبدالله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، وفاة الصحفي نزيه عبدالله ناصر، بعد صراع طويل مع مرض عضال.



وأشادت النقابة، بحب الفقيد لمهنة الصحافة ومثابرته وإخلاصه لعمله خلال محطات مشواره بالمجال الصحفي في عدة صحف أهلية، كان آخرها صحيفة أخبار اليوم، رغم معاناته الصحية وفي أحلك الظروف.

وتقدمت نقابة الصحفيين في عدن، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد .. سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.