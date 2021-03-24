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مصرع 17 حوثيا بنيران الجيش الوطني في جبهة الكسارة بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

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لقي ما لا يقل عن 17 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

 

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان معارك عنيفة شهدتها جبهة الكسارة منذ صباح اليوم أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 17 عنصراً من مليشيا الحوثي وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

 

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني شنّت قصفاً مكثّفاً تمكنت خلاله من تدمير مصادر نيران العدو وتحصيناته، كما استهدفت تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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