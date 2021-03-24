مناقشة جهود مواجهة كورونا والحميات في خنفر أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد في مدينة جعار بمحافظة أبين، اليوم، اللقاء التشاوري للكوادر الصحية بمديرية خنفر، نظمه مكتب الصحة بالمديرية، بحضور أمين عام المجلس المحلي في أبين مهدي الحامد، جرى خلاله مناقشة جهود مواجهة الموجة الثانية من كورونا وانتشار الحميات.



وأكد أمين محلي أبين الحامد، أهمية مثل هذه اللقاءات التخصصية للكوادر الصحية للوقوف أمام المستجدات وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة الطبية في ظل انتشار الحميات، وأيضا تنفيذ بيان لجنة الطوارئ العليا لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا .. مشددا على أهمية نشر التوعية بين أوساط السكان في مديرية خنفر التي تعد من كبرى مديريات أبين مساحة وكثافة سكانية، كما أكد حرص قيادة محافظة أبين على دعم جهود حماية السكان من الأوبئة.

من جانبه استعرض مدير الصحة بمديرية خنفر صلاح بالليل، التحديات المتمثلة بانتشار الحميات عل نطاق واسع والحالات المشتبه بإصابتها بكورونا وتسجيل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا .. مشيرا إلى أنه من بين الصعوبات عدم توفر جهاز pcr لفحص حالات كورونا .. آملا من وزارة الصحة والجهات الداعمة توفير الجهاز لأهميته في تشخيص الحالات ومتابعتها وتجنب انتشار الوباء.

بدوره دعا مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري، جميع الكوادر الصحية إلى مضاعفة الجهود من أجل التغلب على الصعاب التي تواجهها المديرية المترامية الأطراف وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمحتاجيها.

حضر اللقاء مدير عام الخدمة المدنية والتامينات بالمحافظة المحامية عيشة غالب.