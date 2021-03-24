بن مبارك يناقش مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، لمناقشة العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في اليمن على ضوء المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب، والدور الروسي للمساعدة في إحلال السلام في اليمن.



وتطرق وزير الخارجية الى أهمية المبادرة السعودية وما تشكله من فرصة سانحة ينبغي استغلالها لإحلال السلام في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية، وعبر عن أمله في الا تشكل المواقف الإيرانية السلبية تجاه المبادرة والتصريحات المستفزة الصادرة من ضابط الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن ايرلو عائقا أمام مليشيا الحوثي للقبول بالمبادرة والتعامل معها بشكل إيجابي وبنوايا صادقة للاتجاه نحو الحل السلمي واستعادة الامن والاستقرار في اليمن.

ونوه بالمواقف الدولية المرحبة بالمبادرة والتي تعبر بشكل صريح عن رغبة المجتمع الدولي لانهاء الحرب العبثية لمليشيا الحوثي والتي انتجت أسوء كارثة إنسانية، لافتا الى أن ذلك الزخم يجب أن يشكل دافعا للمليشيا للقبول بالمبادرة وتغليب لغة العقل واعلاء مصلحة اليمنيين على نزوات النظام الإيراني.

من جانبه أعرب السفير الروسي عن ترحيب بلاده بالمبادرة السعودية وتقديره لموقف الحكومة اليمنية وقبولها الفوري بالمبادرة سعيا لتحقيق السلام مؤكدا وقوف روسيا الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعمها للجهود الهادفة للوصول الى تسوية سياسية وانهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار.