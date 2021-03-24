ورشة عمل بعدن تناقش استراتيجية الأمن الغذائي كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل تشاورية حول استجابة كتلة الأمن الغذائي والزراعة كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام ٢٠٢١م، والتي نظمتها كتلة الأمن الغذائي والزراعة وبرنامج الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وتطرقت الورشة التي شارك فيها مختصين من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والزراعة والري والثروة السمكية والإدارة المحلية والتربية والتعليم والجهاز المركزي للإحصاء ومدراء عموم فروع مكاتب التخطيط في المحافظات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، إلى أهم إنجازات وتحديات العام الماضي 2020م، والدروس المستفادة منها، وخطة العام الجاري 2021م.

وأكد وكيل وزارة التخطيط منصور زيد، أهمية الورشة المرتبطة بالأمن الغذائي للمساهمة في معالجة الفجوة بين ما يحتاجه الشعب وفقا لخطة الاستجابة وتمويل المانحين في مؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لدعم اليمن الذي انعقد في شهر فبراير الماضي .. مشددا على ضرورة خروج الورشة بتوصيات تركز على أولويات الأمن الغذائي ومنفعة المواطنين.