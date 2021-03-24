وزارة الشباب والرياضة تكرم منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في محافظة عدن، نظير اسهاماتها ودورها الكبير خلال فترة الحرب وقيامها بالكثير من الأعمال الاغاثية والإنسانية، والتوعية المجتمعية.



وفي حفل التكريم، اشاد وكيل الوزارة لقطاع الشباب منير لمع، بالجهود التي بذلتها المنظمات والمبادرات الشبابية أبان الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإنقلابية على المدينة وما اعقبها من اعمال في فترة ما بعد الحرب أو اثناء الكوارث الطبيعية التي حلت بالمدينة منها كارثة السيول وجائحة كورونا وتنفيذها العديد من البرامج التوعوية والشبابية الهادفة.

من جانبها أكدت الناشطة الرميصاء يعقوب في كلمة المنظمات والمبادرات الشبابية أن هذا التكريم يعد حافزاً للمنظمات والمبادرات الشبابية.

تخلل الحفل الذي جرى فيه تكريم أكثر من ( 112 ) منظمة ومبادرة، تقديم عدد من الاغاني الشبابية واسكتش مسرحي عن أهمية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا .