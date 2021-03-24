شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة اليوم العالمي للداون فعالية فنية وتكريمية في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص - انوار العبدلي

بمناسبة اليوم العالمي للداون أقيم بمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بحوطة لحج صباح اليوم فعالية فنية تكريمية أقامها فريق نبض الأمل التطوعي تحت شعار " نبضنا معكم" .

الفعالية أقيمت برعاية محافظ المحافظة التركي وبإشراف من مكتب التربية والتعليم بلحج وشعبة التعليم بإدارة التربية الشاملة وإدارة التربية بمديرية الحوطة وبدعم من رئيس الغرفة التجارية والصناعة والملتقى الوطني الاقتصادي العام بلحج أ. حسين الوردي ومؤسسة ينابيع الخير الخيرية والاخ عمار علي عبدالله .

وبحضور حاشد انطلقت فقرات الفعالية التي تنوعت وقام بأدائها أطفال مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة وبمشاركة من الأطفال الأسوياء كما شهد الحفل فقرة ترفيهية رياضية بالكرات قام بتنفيذها أطفال الداون .

الأستاذ حسين الوردي في كلمة له أشاد بجهود الجميع في تنفيذ هذه الفعالية مشيراً بأن فئة ذوي الهمم شريحة مهمة بالمجتمع ويجب أن تحصل على حقوقها من الرعاية والاهتمام ودعمهم سوى بالجانب المعنوي أو الإنساني أو المادي فلا خير في مسئولية إن لم تكن من أجل الوطن والمواطن بمختلف شرائحه .

مطالباً الجهات العاملة مع ذوي الهمم بمتابعة حقوق هذه الفئة أمام الجهات المختصة فهناك حقوق كفلها لهم القانون والدستور اليمني ومنها حصتهم في التوظيف بنسبة ٥٪

وفي سياق حديثه أثنى على دور الأم بمناسبة عيدها السنوي فهي نواة أساسية في كل شيء بل هي ثروة في حياة الجميع .

مدير التربية والتعليم بمحافظة لحج الأستاذ بجاش حيا جهود الجميع في إقامة هذه الفعالية وادخال الفرحة في قلوب هذه الفئة من ذوي الاعاقة التي يجب علينا جميعاً أن نتعاون لتوفير بيئة تعليمية عالية لأبنائنا .

وتطرق بجاش في كلمته ما تقدمه المدرسة لفئة ذوي الإعاقة وما تواجه من صعوبات موجهاً دعوة للسلطة المحلية بالمحافظة والتجار والمنظمات الدولية لدعم هؤلاء الأطفال من هذه الفئة تعليمياً وصحياً ودعم جهود المدرسة .

واختتمت الفعالية بتكريم مقدم من قيادة الملتقى الوطني الاقتصادي العام لعدد من رؤساء وأمناء جمعيات ذوي الإعاقة في لحج وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش والرعاية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وامتناناً للأدوار التي قاموا بها في خدمة الإنسانية كما تم تكريم فريق نبض الأمل .

حضر الفعالية مدير إدارة التربية بمديرية الحوطة الأستاذ عبدالله شمل والأستاذ وليد الهاروني مدير إدارة التربية الشاملة وعدد من الشخصيات التربوية والاجتماعية وأهالي أطفال وطلاب مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة والكادر الإداري والتعليمي للمدرسة .