شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الشباب والرياضة تكرم منظمات المجتمع المدني والمبادرات العاملة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أدهم فهد/ عدن

برعاية وزير الشباب والرياضة وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، أقام قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأربعاء فعالية تكريم منظمات المجتمع المدني والمبادرات العاملة في المدينة

وتقدم وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة بكلمة ترحيبية ألقاها في الفعالية التي جاءت تحت شعار 2021 عام الشباب، أكد فيها دعم الوزارة وتثيمنها لكل أنشطة الشباب ومبادراتهم الإيجابية تجاه مجتمعهم ومدينتهم رغم كل الصعوبات وشحة الإمكانات وحجم الأزمات

وقال الدكتور منير لمع إن هذا الحفل وما ستليه من أنشطة وجهود لدعم الشباب إنما تأتي إعمالا لتوجيهات راعي الشباب الأول فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي وتعليمات وزير الشباب نايف البكري القاضية بإيلاء الشباب كل الأهتمام والتقدير والرعاية.

مشيرا إلى أن هذه المبادرات ومنظمات المجتمع المدني قدمت كل جهدها وعملت بكل إخلاص وتفان لخدمة هذه مدينة عدن البطلة وأهاليها؛ فهي المدينة التي لن تهزم وفيها أمثال هؤلاء الشباب الفعالين الذين يمثلون الامل في ساعة الألم،والنجاح في ساعة الفشل.

وأوضح وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدكتور منير لمع أن فعالية التكريم استهدفت أكثر من ١٠٠ منظمة مجتمع مدني ومؤسسة عاملة وفاعلة في عدن.

من جهته قال مدير تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة عبد الله البكري إن التكريم إنما هو لتثمين جهود الشباب ومبادراتهم لخدمة المواطنين في كل الفترات خصوصا الأزمات الكارثية التي شهدتها عدن العام المنصرم حيث عجزت الدولة عن الإيفاء بكل التزاماتها وأسهم الشباب في سد جزء من هذا العجز.

حضر فعالية التكريم وكيل مساعد قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي ومدير عام تنمية المرأة بديوان محافظة عدن اشتياق محمد سعد عبد الله، ومسؤولو وممثلو المبادرات ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة.

يشار إلى أن وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدكتور منير لمع سبق أن التقى بالمؤسسات والمنظمات الشبابية بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين المنظمات الشبابية ووزارة الشباب والرياضة بما يسهم في تنمية الشباب، في مجالات التأهيل والتدريب وخلق فرص العمل.