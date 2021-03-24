افتتاح مشروع تأهيل قسم الأطفال بهيئة مستشفى سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، مشروع تأهيل الدور الارضي بهيئة مستشفى سيئون العام البالغ تكلفته 51 الف دولار ، بتمويل السلطة المحلية بالوادي والصحراء من حصة المحافظة من عائدات النفط.



وتعرف الوكيل الكثيري ومعه الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي، على المشروع الذي يتضمن إعادة تأهيل شاملة لقسم الاطفال وإضافة 30 سرير جديد مع ملحقاتها وتأثيث القسم بصورة شاملة.

وأشار الكثيري إلى أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة قدرات هيئة مستشفى سيئون بكافة أقسامها لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، موجهاً بإضافة أسرة عناية مركزة خاصة بالأطفال في القسم، ورفد القسم بالكادر الطبي و الأجهزة الطبية المناسبة

بدوره أشار رئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور انيس عيديد، إلى أن المشروع سيعمل على زيادة سعة قسم الأطفال إلى 54 سرير.