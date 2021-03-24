مدير شرطة السير بمديرية غيل باوزير يلتقي ملاك معارض الدراجات النارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى مدير شرطة السير مديرية غيل باوزير العقيد محمد يحيى الخلاقي، صباح اليوم، ملاك معارض الدراجات النارية في مديرية غيل باوزير، وذلك لتبادل الاراء حول عملية بيع وشراء الدراجات النارية.



كما ناقش اعتماد هذه المعارض، ومتطلبات اعتماد مبايعاتها لما يخدم سلامة اجراءات ترقيم المركبات مستقبلاً، وخلال اللقاء تم الاتفاق علي التالي :

1- تجديد تراخيص معارض الدراجات في الادارة العامة لشرطة السير بساحل حضرموت، حيث سينشر كشف بالمعارض المعتمدة مبايعاتها لدى شرطة السير في المديرية.

2- لن يتم التعامل باي مبايعات من اي معرض غير مجدد ترخيصه، وغير معتمد من الادارة العامة لشرطة السير بساحل حضرموت عند اجراءات الترقيم .

3- عدم بيع الدراجات بدون رقم الشاصية .

4- تحديد موديل الدراجة الصحيح من خلال رقم الشاصية ولايحدد بسنة بيع الدراجة .

5- عدم التعامل مع المركبات المجهولة الاطراف، وعدم بيع اي مركبه الا بحضور مالكها بعد اثبات مايوكد ملكيته لها .

6- إعطاء مهلة للمعارض الغير مجددة تراخصهم للقيام باجراءات التجديد في الادارة العامة للمرور.

حضر اللقاء ملازم محمد عفيف نائب مدير شرطة السير مديرية غيل باوزير ورئيس قسم الفحص الفني المساعد سهل باحبارة