شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يعزي في وفاة الحاج محمد مبارك باركيبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، برقية عزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمد مبارك باركيبة، مالك دكان باركيبة لبيع المواد الغذائية بحي الحارة بالمكلا، الذي وافاه الأجل اليوم.



وعبر المحافظ البحسني في البرقية التي رفعها إلى أبناء الفقيد "خالد وحسين وعبدالله، وأخوه صالح" عن عظيم المواساة في وفاة الحاج محمد باركيبة الذي كان مثالا للتاجر القنوع الذي يراعي ظروف المواطنين في مختلف المراحل، وفي ظل ظروف الحرب التي تشهدها بلادنا وما صاحبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فكان رحمه الله متلمسا لأحوال المواطنين، وشاعرا بمعاناتهم، وقابلا بالربح اليسير والزهيد، ابتغاء لمرضاة الله أولا، وتقديرا لظروف المجتمع، الأمر الذي أكسبه حب وتقدير أبناء منطقته والمكلا عموما.

واختتم المحافظ تعزيته بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.