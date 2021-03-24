جمعية القابلات اليمنيات تنظم دورة تدريبية حول تنظيم الأسرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الثالثة للقابلات في مجال حزمة تنظيم الأسرة برعاية وزارة الصحة والسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وتتناول الدورة التي تستمر 12 يوما ويشارك فيها 12 قابلة تعمل في مجال الصحة الإنجابية من خريجات المعاهد الصحية بمحافظات عدن وأبين وشبوة والضالع، معارف ومهارات في وسائل حزمة تنظيم الأسرة الهرمونية والغير هرمونية والتي تشمل تركيب اللوالب والغرسات وحقن تحت الجلد، وحبوب منع الحمل المركبة والأحادية، وكذا كيفية كتابة التقارير الخاصة بالصحة الإنجابية.

وأكدت رئيسة الجمعية ماجدة عبدالجليل، أهمية الدورة في تنمية قدرات ومهارات القابلات في كيفية استخدام وسائل حزمة الصحة الإنجابية الحديثة، وتطبيق ما تعلموه في المراكز الصحية اللاتي يعملن فيها خصوصا اللاتي يعملن في المراكز الصحية بالمناطق الريفية.