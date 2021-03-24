السعيدي يشيد بمحتويات المركز التراثي للفضة بسيئون

فيما استعرض مدير المركز حسن باحشوان، مراحل إنشاء المركز الذي اصبح أول مركز خاص على مستوى حضرموت يعنى بشئون تاريخ الفضة الحضرمية.

وأشاد السعيدي بما يحتويه المركز من إرث تاريخي كبير للفضة الحضرمية والموروثات الشعبية، مؤكدا دعم السلطة المحلية لهذه المراكز بما يسهم في الحفاظ على الموروث الحضرمي الأصيل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012