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السعيدي يشيد بمحتويات المركز التراثي للفضة بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

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تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، المركز التراثي للفضة الحضرمية بسيئون.

 

وأشاد السعيدي بما يحتويه المركز من إرث تاريخي كبير للفضة الحضرمية والموروثات الشعبية، مؤكدا دعم السلطة المحلية لهذه المراكز بما يسهم في الحفاظ على الموروث الحضرمي الأصيل.

 

فيما استعرض مدير المركز حسن باحشوان، مراحل إنشاء المركز الذي اصبح أول مركز خاص على مستوى حضرموت يعنى بشئون تاريخ الفضة الحضرمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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