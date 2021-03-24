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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعيدي يشيد بمحتويات المركز التراثي للفضة بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، المركز التراثي للفضة الحضرمية بسيئون.
وأشاد السعيدي بما يحتويه المركز من إرث تاريخي كبير للفضة الحضرمية والموروثات الشعبية، مؤكدا دعم السلطة المحلية لهذه المراكز بما يسهم في الحفاظ على الموروث الحضرمي الأصيل.
فيما استعرض مدير المركز حسن باحشوان، مراحل إنشاء المركز الذي اصبح أول مركز خاص على مستوى حضرموت يعنى بشئون تاريخ الفضة الحضرمية.